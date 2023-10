SIMEST e Assocamerestero: firmato accordo per la crescita delle imprese italiane sui mercati esteri

(Teleborsa) -società del Gruppo CDP che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane e, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) e di Unioncamere, hanno firmato unche ha l’obiettivo di supportare le aziende italiane nei processi di crescita sui mercati esteri.Attraverso l’accordo le due istituzioni intendono favorire una migliore conoscenza delle attività reciproche presso le imprese italiane, sul territorio nazionale e all’estero, con particolare riferimento ai servizi finanziari di SIMEST e ai servizi di assistenza e orientamento ai mercati esteri offerti dalle 86 CCIE associate ad Assocamerestero, presenti in 63 Paesi., è l’obiettivo condiviso da SIMEST e Assocamerestero che, attraverso questo protocollo d’intesa, si impegnano a selezionare e assistere progetti imprenditoriali di interesse delle aziende italiane al fine di sostenerli finanziariamente con gli strumenti SIMEST, e a monitorare lo sviluppo delle attività e delle iniziative comuni.L’accordo prevede inoltre la promozione presso le imprese italiane degli strumenti digestiti da SIMEST e l’organizzazione di incontri periodici di formazione, con la messa a disposizione di un desk dedicato per un costante scambio di informazioni sulle rispettive operatività ed iniziative a sostegno dell'esportazione e dell'internazionalizzazione delle imprese."L’accordo con Assocamerestero ci permette di attivare un’importante partnership strategica finalizzata aL’intesa prelude infatti a un ampliamento della platea di aziende che potranno beneficiare dei prodotti SIMEST e dell’assistenza di Assocamerestero. Si tratta di una importante collaborazione istituzionale che contribuirà a supportare la competitività e la diffusione del Made in italy nel mondo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di SIMEST."Siamo molto contenti di questo accordo perché consolida la collaborazione con SIMEST. Le 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero mettono a disposizione la propria esperienza e conoscenza dei mercati per sviluppare efficaci azioni congiunte per incrementare, in maniera raccordata e complementare, la competitività delle piccole e medie imprese italiane e accompagnarle nel loro percorso di crescita sui mercati globali", ha dichiarato, Presidente di Assocamerestero.