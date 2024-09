Datrix, finanziamento agevolato di 0,9 milioni di euro da SIMEST

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha comunicato che la propria, attiva nello sviluppo di prodotti e soluzioni in ambito MarTech, ha ottenuto un, nell'ambito delle misure finalizzate a favorire la Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI.Il finanziamento, di complessivi, è erogato da SIMEST con l'obiettivo di sostenere la società nella realizzazione di investimenti per l'innovazione digitale a beneficio della competitività sui mercati internazionali. ByTek utilizzerà la nuova finanza con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente e distribuire ad una clientela internazionale il prodotto Audience AI, creato per l'analisi e la valorizzazione dei dati di prima parte.