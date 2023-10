Bussola Mutui CRIF: l’aumento tassi continua a frenare privati e famiglie

(Teleborsa) - "La contrazione del numero di compravendite immobiliari,, abbinata a un minor ricorso al mutuo per l’acquisto della propria casa da parte di privati e famiglie, -20% nel secondo trimestre 2023, frenano in maniera decisa le erogazioni di nuovi mutui: -33,3% nel secondo trimestre 2023 e -29,9% nel primo semestre dell’anno. Nel corso del terzo trimestre 2023 la crescita degli indici di riferimento Euribor avviatasi a inizio 2022 è affiancata a un incremento importante degli indici IRS, aumento che riduce l’interesse per i mutui surroga che nel terzo trimestre arrivano a spiegare il 27% delle richieste sul canale online contro un 36% del primo trimestre". È quanto emerge dallaAnche nel corso del terzo trimestre 2023,, passando da un valore medio del 3,54% del mese di giugno a un 3,88% medio del mese di settembre. Parallelamente, l’indice IRS a 20 anni sullo stesso periodo cresce da un valore medio del 2,90% a uno del 3,19% accelerando ulteriormente la crescita a valle all’aumento del costo del denaro deciso dalla BCE a settembre e raggiungendo valori a metà ottobre superiori al 3,4%.Nonostante gli aumenti registrati degli indici IRS, i mutui a tasso fisso continuano ad avere tassi inferiori rispetto agli omologhi mutui a tasso variabile. Ciò contribuisce a confermare anche nel terzo trimestre 2023che continua a spiegare circa il 96% delle preferenze dei consumatori, coerentemente con quanto già osservato nei primi due trimestri dell’anno.Entrando nel dettaglio, l’aumento di popolarità registrato per i mutui a tasso fisso nel corso degli ultimi trimestri è determinato da nuove offerte mutuo che presentano tassi fissi maggiormente vantaggiosi rispetto a omologhi mutui a tasso variabile, di quasi uno 0,9% - 1% per le diverse durate proposte dai 10 ai 30 anni.Il forte aumento dell’Euribor a 3 mesi – aumento pari a un 4,44% sul periodo gennaio 2022 - settembre 2023 – ha generato nel corso dei trimestri unper i sottoscrittori di mutui a tasso variabile. Il progressivo caro rata ha contribuito dal terzo trimestre 2022 alla decisa ripresa della. Domanda che ha subito una ulteriore frenata nel terzo trimestre 2023, arrivando a spiegare un 27% del totale richieste sul canale on line rispetto a un 32% registrato nel secondo trimestre 2023 e un 36% nel primo trimestre 2023. In caso di ulteriori aumenti decisi dalla BCE sui prossimi mesi, non si può a ogni modo escludere una ripresa della domanda di surroga, trainata da mutuatari con contratti a tasso variabile che desiderano mettersi al riparo da nuovi aumenti della rata ricorrendo a convenienti soluzioni di mutuo a tasso fisso.Per quanto riguarda lequeste scendono arispetto al corrispondente trimestre 2022, segnando il, quando il paese era fermo per il lock-down a causa dello scoppio della pandemia di covid-19.