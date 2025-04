CRIF: nel I trimestre 2025 prestiti in crescita del 3%, importo medio a 10.161 euro, boom dei personali (+15,9%)

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2025, larispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando un segnale di ritrovata fiducia dopo un 2024 caratterizzato da cautela. Anche l’importo medio richiesto ha registrato un aumento significativo: considerando sia i prestiti personali che quelli finalizzati,inQuesto rappresenta il valore più alto degli ultimi dieci anni,, spinto in larga parte dall’inflazione.Questi dati emergono dall’aggiornamento delsulla domanda di prestiti delle famiglie italiane, basato sulle rilevazioni di, il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF."I dati relativi al primo trimestre dell'anno confermano una tendenza incoraggiante per la ripresa del credito alle famiglie, grazie alle condizioni favorevoli della politica monetaria della BCE. In particolare,a dimostrazione di una rinnovata fiducia dei consumatori nel progettare spese future. Allo stesso tempo però, a questa dinamica si associa una rigorosa valutazione della capacità di rimborso e del credito sostenibile, nella maggior parte dei casi, infatti, gliInfine, la modalità di pagamento si fa sempre più digitale e si sposta verso la formula ‘Buy now, pay later’ che permette di diluire ulteriormente anche i piccoli acquisti quotidiani (il 61% dei prestiti è tra 0 e 150 euro) rispetto ai vecchi modelli di finanziamento, i cosiddetti small ticket", commentaNeldi osservazione le richieste di finanziamenti finalizzati hanno fatto registrare unaPer quanto riguarda l’importo medio per entrambe le forme tecniche i segnali sono positivi ma con diverse incidenze: per i prestiti finalizzatiabbiamomentre i prestiti personali hanno registrato un incremento più contenuto (+2,4%) e un valore medio di 12.495 euro.L’analisi della distribuzione delle richieste per fascia di importo del finanziamento conferma cheche arriva a spiegare quasi la metà delle richieste con il 45,1% del totale.Osservando, infine, la distribuzione delle istruttorie di credito in relazione all’età del richiedente, ilcon una quota pari al 23,3% del totale, seguita da 35-44 anni con il 20,5%.