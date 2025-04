USA, vendite di case in corso +6,1% a marzo

(Teleborsa) - Salgono molto più delle attese le, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.Nel mese di marzo 2025, l'(vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un incremento del 6,1% su base mensile, portandosi a quota 76,5 punti contro la salita del 2,1% registrato a febbraio.Il dato si confronta con il +0,9% atteso dagli"Gli acquirenti di case sono- ha affermato Lawrence Yun, capo economista della NAR - Sebbene la firma dei contratti non sia una garanzia di conclusione definitiva, il solido aumento delle vendite immobiliari in corso implica un considerevole aumento di potenziali acquirenti, alimentato dalla continua crescita dell'occupazione".