BCE, Simkus: attuali livelli restrittivi sono sufficienti

(Teleborsa) - "A mio avviso, se non ci sono nuovi dati sconcertanti,". Lo ha affermato, governatore della Banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta Bloomberg."C'è e- ha detto Simkus - Ne avremo bisogno in futuro? Dobbiamo ancora aspettare e vedere. Spero che questo non sarà necessario"."L'inflazione è ancora alta, troppo alta - ha aggiunto - Qualsiasi discorso sui tagli è prematuro. Abbiamoper mantenere i tassi a livelli restrittivi. Sarei molto sorpreso di vedere un taglio dei tassi nella prima metà. Non credo".