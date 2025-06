Immobiliare USA, NAHB: cala a sorpresa la fiducia dei costruttori a giugno

(Teleborsa) - Cala la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall. A giugno, il dato si è attestato a 32 punti, rispetto ai 34 punti del mese precedente. Il dato è ancheche stimavano una crescita fino a 36 punti.Per quanto riguarda le, quello sulle vendite attuali è sceso di 2 punti a quota 35, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è calato di 2 a 40 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è sceso di 2 a quota 21 punti.L'indicatore, elaborato dalla(NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."L'aumento dei livelli di scorte e i potenziali acquirenti di case in attesa di un miglioramento delle condizioni di accessibilità economica stanno determinando un indebolimento della crescita dei prezzi nella maggior parte dei mercati e generando cali dei prezzi per le rivendite in un numero crescente di mercati", ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB, che aggiunge: "Date le attuali condizioni di mercato, la NAHB prevede un calo degli inizi di costruzione di case unifamiliari entro il 2025".