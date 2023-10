Aste BTP e CCTeu, interesse scarso da specialisti in riaperture

(Teleborsa) - Interesse scarso per i, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 31 ottobre 2023.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 26 milioni di euro, a fronte di un'offerta per 500 milioni di euro.Per quanto riguarda il, sono stati assegnati 698,5 milioni di euro, a fronte di un'offerta per 700 milioni di euro.Per quanto riguarda il, sono stati assegnati 44,6 milioni di euro aggiuntivi, a fronte di un'offerta per 300 milioni di euro.Per quanto riguarda il, sono stati assegnati 19,2 milioni di euro aggiuntivi, a fronte di un'offerta per 187,5 milioni di euro.