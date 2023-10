Cambi, dollaro resta forte in vista del FOMC

(Teleborsa) - Mercato dei cambi in fibrillazione nella settimana dedicata alle banche centrali. Il dollaro continua a mantenere la sua forza relativa nei confronti delle altre valute, di riflesso alla politica monetaria restrittiva della Fed. I differenziali dei tassi influenzano invece l'euro e lo yen, che cedono il passo al dollaro.Il dollaro statunitense continua a guadagnare terreno, in vista dellail comitati di politica monetaria della Federal Reserve, che non dovrebbe annunciare variazioni dei tassi d'interesse, ma confermare una politica moderatamente da falco, ribadendo la necessità di mantenere i tassi alti più a lungo. Una scelta che sarebbe conseguenza di una(il PIL del 3° trimestre è salito più delle attese del 4,9%) re di una inflazione che si conferma elevata al 3,7%.Secondo la preview di"il presidente Powell probabilmente ripeterà la posizione assunta nel discorso del 19 ottobre, suggerendo che laa. Powell ha sottolineato comedi inasprimento finanziario della Fed e che l'aumento non riflette un riprezzamento delle aspettative della Fed, per cui l'inasprimento può essere visto come un sostituto di ulteriori rialzi dei tassi".Ilche rappresenta la performance del dollaro contro un basket delle principali valute mondiali, segna un, a conferma che il mercato attende una politica ancora austera per un certo periodo di tempo.Lo yen continua a deprezzarsi ed ha spinto il cambio con il dollaromolto vicino ai massimi da un anno toccati la scorsa settimana.Ad indebolire la valuta nipponica concorre la, che questa mattina ha confermato tassi di interesse negativi a -0,1%, pur annunciando ulterioriche si concretizzano in un ampliamento della fascia di tolleranza di oltre l'1%.Una decisione che tiene conto dial 2,8% nell'anno in corso e nel 2024, rispetto al +1,9% della precedente previsione, e di prospettive economiche condizionate dall'andamento dei prezzi dlele materie prime e dai rischi geopolitici.Anche ladi politica monetaria e per questo motivo laevidenzia cautela e si attesta aLa banca centrale britannica, stando alle attese prevalenti, non dovrebbe modificare l'attuale impostazione della politica monetaria, che cerca di mediare fra una economia a rischio recessione (il PIL è cresciuto solo dello 0,2% nel 2° trimestre) edben oltre la media dell'Area Euro e degli USA.Il cambio dell'euro con il dollaro, confermando il trend positivo avviato la settimana scorsa, dopo che lanel percorso di aumento dei tassi di interesse, segnalando che il costo del denaro potrebbe restare più alto più allungo ed avvertendo chese fosse necessario per tenere sotto controllo l'inflazione.E' vero pure che gli ultimi dati dell'inflazione appaiono contrastanti, poiché l'inflazione tedesca sembra dare segnali di accelerazione, mentre l'inflazione spagnola si è attestata al 3,5%, risultando sotto le attese.