d'Amico, Equita aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha confermato a "" lasu(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, e ha alzato ilper azione (+14%). La revisione del giudizio è arrivata in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023, prevista per il 9 novembre."Riteniamo che ilnel trimestre - scrivono gli analisti - Le limitazioni all'import di prodotti russi ha incrementato il numero di giorni/viaggio delle navi cisterna aumentando la crescita della domanda legata alla logistica dei prodotti petroliferi senza trovare un corrispondente incremento della capacità di trasporto".Equita haFY23: EBITDA adj a 259 milioni di dollari (+17%), utile netto adj a 173 milioni di dollari (+28%). Inoltre, ha migliorato le stime FY24 in funzione delle condizioni di mercato che restano favorevoli a d'Amico e ipotizza una discesa meno marcata dei noli: EBITDA adj a 167 milioni di dollari (+21%); utile netto adj a 88 milioni di dollari (+50%).