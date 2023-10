Innovatec e Agri-Light insieme per gli impianti agrovoltaici

Innovatec

(Teleborsa) - Eliospower, controllata di, attiva nel business delle Rinnovabili e, lead player internazionaleproprietaria della innovativa tecnologia brevettata Smart Agri-PV per la produzione di energia elettrica in ambito agrivoltaico, hanno siglato un Accordo per lo sviluppo e realizzazione di nuovi impianti Agrovoltaici in Italia. Agri-Light, ha sviluppato un sistema innovativo di inseguimento solare unico basato su un algoritmo agrivoltaico proprietario che consente il doppio utilizzo del terreno, gestendo il livello di radiazione per ottimizzare la generazione di elettricità e allo stesso tempo ottimizzare la coltivazione delle colture.Eliospower rivestirà il ruolo di General Contractor, in grado di seguire lo sviluppo autorizzativo e la costruzione degli impianti in logica EPC, mentre Agri-Light seguirà, come partner tecnologico, l’ingegneria, la supervisione agli acquisti ed alla costruzione del sistema proprietario SAPV.L'obiettivo dell’Accordo è di consolidare un portafoglio su scala industriale di asset agri-FV realizzati dal Gruppo incorporando e implementando la tecnologia SAPV. L’Accordo prevede la realizzazione di un primo progetto, la cui finalizzazione è prevista entro il 2024, e la definizione congiunta di una pipeline di progetti da realizzarsi, in un rapporto di esclusività, in Italia nel medio periodo.Questo Accordo è stato concepito nella logica di piena adesione alle indicazioni Mite del Giugno 2022 sugli impianti agrivoltaici e nella profonda convinzione che lo sviluppo di energia agrivoltaica rappresenterà uno scenario primario nella produzione da fonti rinnovabili nei prossimi anni.ha così commentato: ”Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo strategico con Agri-Light che ci permette di fare un primo importante passo in avanti anche nel settore dell’Agrovoltaico italiano. Con un piano industriale così ambizioso proiettato a dare un forte contributo al raggiungimento degli obiettivi UE al 2030 non potevamo non dedicare una particolare attenzione all’innovazione nel settore dell’Agrovoltaico. Innovatec è alla continua ricerca del virtuosismo green; la nostra continua ricerca dell’innovazione ci impone altresì di essere sempre coerenti con il nostro spirito sostenibile attraverso il giusto connubio tra la necessità di dotare il nostro Paese di risorse energetiche non fossili e la salvaguardia del patrimonio agronomico., rappresentando un ulteriore tassello di un percorso strategico finalizzato alla crescita del business dell’Efficienza Energetica attraverso lo sviluppo e la realizzazione di campi fotovoltaici ed agrovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo sviluppo e la valorizzazione di asset fotovoltaici è infatti uno dei fattori chiave per la crescita del Gruppo che intende giocare un”.