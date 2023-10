Prometeia, indice WEIP: economia non cresce, ma è una buona notizia. Ecco perchè

(Teleborsa) - Flette a ottobrea cura di Prometeia, che misura in tempo reale l'andamento dell'economia italiana. L'indicatore si è attestato adello scorse meseregistrando la sesta contrazione consecutiva. Questa mattina l'Istat ha fotografato un'economia ferma nel terzo trimestre, che ha scongiurato di un soffio la recessione tecnica.Di fronte ai consumi schiacciati dall'inflazione e agli investimenti bloccati dall'incertezza, Prometeia prevede che la debolezza della domanda "si protrarrà per i mesi autunnali e oltre". "Confermiamo quindi le nostre previsioni di una crescita media annua cPrometeia però segnala anche che siamo in presenza di "( aggiustamento delle decisioni di famiglie e imprese all'inflazione, inasprimento della politica monetaria che ha già portato a una caduta dei prestiti bancari e un aumento del loro costo, il venire meno degli impulsi espansivi della politica di bilancio e in particolare all' esaurirsi degli effetti del superbonus 110%) che "posto che in situazioni analoghe del passato si erano invece registratedove il Pil è sceso nel terzo trimestre sia rispetto al precedente (-0,1%) che rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (-0,7%)"..