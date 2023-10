Safilo, finalizzata cessione dello stabilimento di Longarone

Safilo

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, ha annunciato la stipula deglirelativi allorispettivamente a Thélios e Innovatek."Abbiamo lavorato con determinazione per raggiungere questa intesa che, come auspicato,del sito produttivo di Longarone, consentendo la continuità dell'attuale know how settoriale - commenta l'- Nonostante la situazione complessa, grazie al supporto fattivo della Regione Veneto e delle organizzazioni sindacali, siamo riusciti insieme a Thélios e Innovatek a creare le condizioni per il miglior esito possibile".