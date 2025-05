Marcolin, nel primo trimestre in crescita marginalità e ricavi

(Teleborsa) - La casa dell'occhialeria Marcolin, di Longarone (Belluno), ha archiviato il primo trimestre del 2025 con ricavi a 147,3 milioni, in crescita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo una marginalità, in termini di Ebitda rettificato, di 26,3 milioni (+2,3%), grazie anche ad un'incidenza sul venduto che sale al 17,8%, sul 17,6% del primo trimestre 2024.Nel corso dei primi tre mesi dell'anno, Marcolin ha annunciato il rinnovo anticipato fino al 2032 dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione internazionale di occhiali da sole e montature da vista a marchio Max Mara, confermando e rafforzando la partnership siglata nel 2020.Nei primi tre mesi del 2025,ha continuato a consolidare le proprie performance, in linea con i risultati positivi registrati nell’esercizio 2024, proseguendo nel "percorso virtuoso" intrapreso negli ultimi anni, con impatti rilevanti in termini di marginalità.L’ EBITDA Adjusted , che si attesta a 26,3 mln (+ 2,3% sul primo trimestre del 2024). Positiva l’incidenza sulle vendite nette, pari al 17,8% (rispetto al 17,6% dello stesso periodo dell’anno precedente), a ulteriore conferma della strategia di valore di gestione del portafoglio licenze e delle scelte strategiche sin qui realizzate.Lerisultano pari a 147,3 mln, in crescita dell’1,2% a cambi correnti (+0,5% a cambi costanti) rispetto al periodo gennaio – marzo dell’esercizio precedente. A parità di perimetro (escludendo l’impatto positivo dei nuovi marchi del 2025 unitamente all’incidenza dei marchi cessati nel corso del 2024), le vendite nette risultano in incremento del 2,0% a cambi correnti.Leper il Gruppo sono state EMEA e Americas, che hanno fatto registrare, rispettivamente, ricavi per €79,2 mln (+8,3% a cambi correnti, +7,8% a cambi costanti) e €50,1 mln (-3,7% a cambi correnti, -4,3% a cambi costanti). Il mercato asiatico continua a rappresentare un elevato potenziale per il Gruppo nonostante una temporanea decelerazione imputabile ad un differente timing di approvvigionamento da parte dei grandi distributori APAC.Laammonta a €336,5 mln, in incremento di €15,2 mln rispetto al 31 dicembre 2024 per effetto della stagionalità del business tipica del primo trimestre.Nel corso dei primi tre mesi dell’anno, Marcolin ha annunciato il rinnovo anticipato fino al 2032 dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione internazionale di occhiali da sole e montature da vista a marchio Max Mara, confermando e rafforzando ulteriormente la partnership siglata nel 2020.