Safilo, ritorno a crescita vendite nel 1° trimestre. Ottima generazione di cassa

Safilo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha chiuso ilconpari a 285,8 milioni di euro, in crescita del 2,2% a cambi costanti e del 3,1% a cambi correnti rispetto al primo trimestre 2024. L'è salito a 34,3 milioni di euro, in crescita del 7,3% rispetto al primo trimestre 2024. Il margine EBITDA adjusted si è attestato al 12,0%, in miglioramento di 50 punti base rispetto all'11,5% del primo trimestre 2024.Ilha raggiunto 14,4 milioni di euro, in netto aumento rispetto agli 1,7 milioni di euro del primo trimestre 2024. Il miglioramento riflette sia il positivo andamento della gestione operativa, sia una gestione efficiente del capitale circolante. Al 31 marzo 2025, l'del Gruppo è sceso a 68,4 milioni di euro (27,1 milioni di euro pre IFRS-16), rispetto a 82,7 milioni di euro (40,3 milioni di euro pre IFRS-16) a fine dicembre 2024."Il, in particolare nel mese di gennaio, quando il Nord America ha confermato i buoni segnali di ripresa osservati in chiusura del 2024 - ha commentato l'- Nel corso del trimestre, si è tuttavia accentuata l'incertezza, con le crescenti tensioni geopolitiche che hanno iniziato a pesare sulla fiducia dei clienti"."Dal punto di vista finanziario, abbiamo registrato una buona progressione di tutti i margini, accompagnata da un'- ha aggiunto - In un contesto tariffario in continua evoluzione, manteniamo un approccio prudente e flessibile, trasformando le attuali sfide in un'opportunità per accelerare la diversificazione della nostra catena di approvvigionamento".