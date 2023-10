WINDTRE supporta la transizione del Comune dell’Aquila verso il modello Smart City

(Teleborsa) -insieme tornano a sostenere il territorio grazie alla sigla di undella città verso ilL'iniziativa annunciata in occasione dell'evento "Creazione di valore condiviso nei territori: Ricerca, Innovazione e Sostenibilità", promosso dalla Casa delle Tecnologie Emergenti dell’Aquila, WINDTRE ed il Comune, consolida il rapporto di fiducia e la sinergia tra il comune abruzzese e l’azienda di telecomunicazioni, avviato nel 2017 con il progetto di copertura 5G della città.Con i suoi 69mila abitanti, L'Aquila rappresenta un esempio di attutili a sostenere il percorso di transizione digitale. Dal canto suo WINDTRE conta di supportare queste aspirazioni del Comune grazie all'per l'efficienza energetica e la digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico e di mobilità."Per essere efficaci e coerenti con i nostri obiettivi ESG intendiamo supportare concretamente il Comune dell’Aquila in questo percorso di trasformazione verso la Smart City", afferma, Direttore Vendite Enterprise di WINDTRE, aggiungendo "la nostra azienda si propone come advisor al fianco dell’amministrazione, un abilitatore in grado di disegnare insieme la transizione digitale e green. Il progetto Smart City si inserisce nel solco dell’impegno di WINDTRE per ridurre il divario digitale mettendo a disposizione un vero e proprio patrimonio di informazioni per le amministrazioni che vogliono innovare secondo un approccio data-driven"."Il protocollo d’intesa siglato con WINDTRE rientra nelle attività previste dall’amministrazione per consolidare la città quale centro nevralgico di sperimentazioni e innovazione, dichiara i, ricordando che "L’Aquila è tra le cinque città italiane selezionate dal ministero per lo Sviluppo economico ammesse al finanziamento per l’istituzione di questo centro di ricerca e conoscenza".Uno dei punti chiave delè quello di mettere ilper disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana e migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone.