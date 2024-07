Unipol insieme al PoliMi ed al MIT Senseable City Lab: il punto sulla nuova mobilità

Unipol

(Teleborsa) - Organizzato e sponsorizzato dainsieme aled al, lo Urban mobility council è l’appuntamento annuale in cui, dati alla mano, si cerca di fare, partendo dai dati provenienti dalledei veicoli organizzati da UnipolLa ricerca di quest’anno presentata dal Politecnico di Milano è focalizzata sull’- ossia la percentuale di veicoli tradizionali (ovvero a motore endotermico) che può essere effettivamente sostituita da veicoli elettrici, nelle province dIl dato relativo aè pari ad una percentuale di auto compatibili con la transizione è. Percentuale chese nell’equazione si inserisce la convenienza economicastatali.L’evidenza più chiara che proviene dallo studio è quindi che la, ma deve esseregrazie appunto ad un principio di neutralità tecnologica, basato soprattutto su tipologia del veicolo ed abitudini del conducente, prima ancora della tecnologia in sé, mentre ial cambiamento., Direttore Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e Membro del Comitato di Indirizzo The Urban Mobility Council, ha spiegato "lo studio mostra come sia possibileattraverso box telematiche installate a bordo veicolo. Questa potenzialità tecnica potrebbe aprire le porte ad unnelle restrizioni all’uso delle automobili: non più strette limitazioni sulla classe EURO, ma l’assegnazione di unche ogni cittadino può utilizzare attraverso un mix di tecnologia della vettura, intensità di utilizzo (km/anno), e stile di guida. E’ un nuovo approccio chedel cittadino nel percorso verso una mobilità sostenibile".L’altro studio presentato all’interno del mobility council riguarda la discussaed è stato presentato dal Mit Senseable City Lab, il famoso laboratorio che si occupa di utilizzare i dati e le tecnologie digitali per comprendere e progettare le città del futuro. Le evidenze della ricerca hanno presentato unper le città a 30km/h che riguardano soprattutto, ancora prima delle, per cui i benefici sono relativamenteCambiando il paradigma della mobilità, soprattutto in previsione dellaa, cambia anche la visione delle compagnie assicurative, che devono ovviamente prepararsi al futuro.