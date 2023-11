Eventi e scadenze del 2 novembre 2023

Giovedì 26/10/2023

Mercoledì 01/11/2023

Giovedì 02/11/2023

Apple

Baxter International

Dropbox

Eli Lilly

Expedia

Ferrari

Ferrari

Hyatt Hotels

Paramount Global

Risanamento

Starbucks

Wendy's

(Teleborsa) -- Alla 21esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione di riferimento per la diffusione della cultura scientifica, ci saranno 26 mostre e 86 laboratori, quasi 250 eventi distribuiti in 35 location. Tra i temi portanti della nuova edizione anche l'intelligenza artificiale e la robotica- Bletchley Park, Buckinghamshire - Il Summit è un importante evento mondiale che riunirà esponenti governativi, importanti società di intelligenza artificiale ed esperti del settore, per valutare i rischi legati all'IA e discutere di possibili mitigazioni. Parteciperà anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea- Immatricolazioni di ottobre a cura del Ministero dei Trasporti- Bilancio finanza pubblica della Francia- Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, incontra in Inghilterra, António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Webcast audio e conference call sulla divulgazione dei risultati con analisti finanziari- CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo