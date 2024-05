Risanamento riduce perdita primo trimestre a 2,4 milioni di euro

Risanamento

(Teleborsa) -, property company quotata su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2024 con unapari a 2,4 milioni di euro, che registra un netto miglioramento rispetto al risultato negativo consuntivato al 31 marzo 2023 di 7,5 milioni di euro.Laè pari a circa 42,2 milioni di euro (positivi), che si confronta con quanto rilevato al 31 dicembre 2023 (50,2 milioni di euro positivi) e al 31 marzo 2023 (570,1 milioni di euro negativi).Ilè pari a 50,2 milioni di euro, contro i 52,6 milioni di euro del 31 dicembre 2023 e i 34,5 milioni di euro del 31 marzo 2023.L'si prevede possa registrare (in assenza di eventi straordinari) un risultato di segno negativo ma comunque coerente con quello dell'esercizio 2023 senza tenere ovviamente conto da un lato degli effetti positivi rivenienti dall'operazione Project Starfighter e di correlate partite di carattere straordinario (quantificabili complessivamente in 30 milioni di euro) e dall'altro degli effetti negativi rivenienti dagli oneri finanziari contabilizzati nel primo semestre 2023 (pari a 7 milioni di euro) che non sono stati più sostenuti a partire dalla totale esdebitazione intercorsa.