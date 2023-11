Renantis firma Power Purchase Agreement di 10 anni con Merck

Merck

(Teleborsa) -(già Falck Renewables) ha firmato uncon, azienda leader nel settore scientifico e tecnologico. L'accordo prevede l'acquisto, da parte di Merck, dell'energia prodotta dadi Renantis, in fase di sviluppo in Spagna. I parchi eolici di Ucedo e Porqueros, con una capacità totale prevista di 50 MW, dovrebbero raggiungere l'operatività commerciale nell'ultimo trimestre del 2025."Siamo soddisfatti per la firma di questo PPA in Spagna, paese nel quale siamo presenti con impianti eolici e solari, per un totale di 109 MW installati, e una pipeline di circa 800 MW - ha commentato, Responsabile PPA Origination di Renantis - Come gruppo pioniere nel settore delle energie rinnovabili, siamo felici di contribuire, con la nostra energia pulita, agli obiettivi di decarbonizzazione di Merck. Al contempo, siamo contenti di dare una, mettendo, come sempre, al centro del nostro impegno le comunità e lo sviluppo locali, nella provincia di León come negli altri territori in cui sviluppiamo i progetti rinnovabili".