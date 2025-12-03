Milano 12:05
Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Merck KGaA
(Teleborsa) - Avanza la compagnia farmaceutica tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Merck KGaA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 120,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 119,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 122,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
