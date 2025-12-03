Francoforte: risultato positivo per Merck KGaA

(Teleborsa) - Avanza la compagnia farmaceutica tedesca
, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Merck KGaA
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 120,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 119,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 122,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)