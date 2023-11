Vodafone, Fitch: cessione operazioni in Spagna è credit neutral

Vodafone

(Teleborsa) - L' accordo con cuiintendea Zegona per 5 miliardi di eurodel colosso britannico delle telecomunicazioni, secondo Fitch Ratings.L'agenzia di rating prevede che ildel gruppo migliorerà di 0,6 punti percentuali nell'anno finanziario fino a marzo 2025 (FY25), data la minore redditività dell'attività ceduta rispetto al resto del gruppo. Tuttavia, l'impatto sulladipenderà dall'utilizzo dei proventi, che al momento non è chiaro. Inoltre, si aspetta un calo di 0,1 volte nell'EBITDA net leverage se la liquidità viene mantenuta in bilancio o utilizzata per ridurre il debito totale.Fitch non ritiene che questa transazione crei un significativodel gruppo, date le solide posizioni di mercato di Vodafone negli altri principali mercati europei e la forte diversificazione geografica complessiva.