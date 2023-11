BMW, margini in crescita nel 3° trimestre. In linea per target annuali

BMW

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'automotive, ha comunicato che idel gruppo sono aumentati leggermente nela 38.458 milioni di euro (+3,4% sullo stesso periodo del 2022), mentre l'del gruppo è stato pari a 2.931 milioni di euro (-7,7%).Ilper i primi nove mesi è stato pari all'11,9% (2022: 19,6%; 3° trimestre: 10,6%; 3° trimestre 2022: 11,0%), con un margine EBIT neldel 10,3% (2022: 8,7%; 3° trimestre: 9,8%; terzo trimestre 2022: 8,9%).L'azienda è ancora "" per ottenere un margine EBIT nel segmento automobilistico compreso tra il 9 e il 10,5% per l'intero anno e una solida crescita nelle consegne ai clienti, si legge nella nota sui conti. Inoltre, BMW prevede che questi guadagni provengano principalmente da"Il nostro terzo trimestre ha dimostrato ancora una volta che prodotti forti generano una forte domanda, in tutte le tecnologie di guida. Questo ci mette sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi che ci siamo prefissati in agosto", ha affermatodel consiglio di amministrazione di BMW.Nel terzo trimestre, irappresentavano il 15,1% delle vendite totali, raggiungendo già l'obiettivo del 15% previsto per l'intero anno (2022: 8,9%/+69,7%). Nei nove mesi la percentuale dei BEV è salita al 13,4% (2022: 7,3%/+83,6%).