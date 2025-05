ExxonMobil, l'utile scende meno delle attese nel primo trimestre

ExxonMobil

(Teleborsa) -, compagnia petrolifera statunitense, ha registratodeldi 7,7 miliardi di dollari, rispetto agli 8,2 miliardi di dollari del primo trimestre 2024. La crescita dei volumi nel Permiano e in Guyana, gli ulteriori risparmi strutturali sui costi e gli effetti favorevoli del timing hanno compensato in gran parte la riduzione degli utili dovuta a un calo significativo dei margini di raffinazione del settore, al calo dei prezzi del greggio, ai minori volumi di base derivanti da disinvestimenti strategici e alle maggiori spese derivanti da iniziative di crescita. L'utileè stato di 1,76 dollari ad azione, superiore alle stime degli analisti di 1,73 dollari ad azione, secondo dati LSEG.La società ha generato un solidodi 13 miliardi di dollari e undi 8,8 miliardi di dollari nel primo trimestre. Le distribuzioni agli azionisti, pari a 9,1 miliardi di dollari, hanno incluso 4,3 miliardi di dollari di dividendi e 4,8 miliardi di dollari di riacquisti di azioni proprie, in linea con il programma annuale di riacquisto di azioni proprie da 20 miliardi di dollari fino al 2026.La società ha dichiarato unper il secondo trimestre di 0,99 dollari per azione, pagabile il 10 giugno 2025 agli azionisti registrati di azioni ordinarie alla chiusura delle contrattazioni del 15 maggio 2025. Lesono state di 5,9 miliardi di dollari, in linea con l'intervallo di previsione annuale della società, compreso tra 27 e 29 miliardi di dollari, e includono 5,9 miliardi di dollari di incrementi in immobili, impianti e macchinari."In questo mercato incerto, i nostri azionisti possono essere certi che siamo costruiti per questo. Il lavoro che abbiamo svolto per trasformare la nostra azienda negli ultimi otto anni ci consente di", ha dichiarato il"Dal 2019, le, aumentare i volumi di vendita e ottimizzare le nostre operazioni hanno rafforzato la nostra capacità di generare utili trimestrali di circa 4 miliardi di dollari a prezzi e margini correnti - ha aggiunto - Quest'anno stiamo avviando 10 progetti di vendita che dovrebbero generare oltre 3 miliardi di dollari di utili nel 2026 a prezzi e margini costanti. Sfruttare costantemente il nostro vantaggio competitivo ci consente di eccellere nell'attuale contesto di mercato e di realizzare i nostri piani fino al 2030 e ben oltre".