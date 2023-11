Settore chip europeo, BofA: segnali incoraggianti su punto più basso del ciclo

Bank of America

(Teleborsa) - Nel corso delle ultime settimane ci sono stati "" che indicano che il. Lo affermaGlobal Research in una ricerca sul tema, sottolineando che i due mercati che hanno sofferto di più - Memory e Consumer - "sembrano in miglioramento".Nel mercato dei, i recenti risultati disono indicativi del fatto che le scorte di PC notebook si sono normalizzate e che i modelli di ordinazione stanno tornando alla normalità, si legge nella ricerca. Negli, i recenti risultati migliori del previsto e le indicazioni dei leader dei chipset Mediatek esono positivi per il ciclo più ampio. Inoltre, Qualcomm prevede in modo incoraggiante che la domanda di smartphone 5G crescerà a un tasso high-single digit/low-double digit il prossimo anno.Con circa l'80% dei ricavi esposti al Consumer (oltre il 70% esposto agli smartphone),è iltra quelli nella copertura di BofA. Altri titoli altamente esposti al settore Consumer includono(circa il 60% delle vendite),(circa il 50% delle vendite),(circa il 50% delle vendite) e(circa il 50% delle vendite).Tra iSemis STM (25%),(15%) e(15%) hanno un'esposizione inferiore al Consumer, ma trarrebbero grandi benefici dall'aumento della domanda attraverso tassi dipiù elevati/GM più elevati. Considerata l'esposizione dei ricavi di TSMC (Taiwan Semiconductor) pari a circa il 50% ai mercati Consumer (di cui oltre il 35% agli smartphone),sono probabili beneficiari dell'aumento dei tassi di utilizzo.