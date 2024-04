Banche europee, BofA: utili stabili nel 2024, per tornare a crescere nel 2025

Bank of America

(Teleborsa) -si aspetta unae afferma di essere positiva sul settore.L'attesa è per un "forte", che supporterà profitti stabili nel 2024 a/a, prima di riprendere a crescere nel 2025, si legge in una ricerca sul tema. "Sì, isono destinati a scendere, anche se a un ritmo moderato e a un livello storicamente favorevole alle banche - viene segnalato - Ma isi sono stabilizzati su entrambi i lati del bilancio e prevediamo una ripresa futura mentre le coperture contribuiranno per altri tre anni. I fattori chiave delle commissioni e del trading sono in aumento. Siamo positivi sul settore".Un focus è sulla, con 34 miliardi di euro di dividendi finali del 2023. Quindi il running yield è un "sorprendente" 7% di dividendi più il 4% di buyback. "Riteniamo che ciò sia sostenibile, poiché i rendimenti sottostanti si sono normalizzati, mentre le esigenze normative si sono attenuate", scrivono gli analisti di BofA.Secondo gli esperti, glihanno continuato a diventare sempre più stressanti, ma alla fine "non hanno colto il punto: le banche hanno semplicemente un potenziale di stress molto inferiore rispetto a prima".