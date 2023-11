DiaSorin sviluppa test per epatite delta con Gilead Sciences

DiaSorin , multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha annunciato lo sviluppo del primo test completamente automatizzato per la diagnosi dell'epatite delta (HDV) rivolto al mercato statunitense sulla piattaforma LIAISON XL. Identificato come Breakthrough Device dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, il test aiuterà nella diagnosi di epatite delta nei soggetti a rischio di infezione affetti dal virus dell'epatite B (HBV) acuta e cronica. Lo sviluppo del test diagnostico sarà supportato da Gilead Sciences .



Lo sviluppo del test - si legge in una nota - porterà sul mercato statunitense la prima soluzione diagnostica completamente automatizzata per l'HDV approvata dalla FDA, consentendo di rispondere ad alcune importanti esigenze attuali come la necessità di superare i limiti diagnostici esistenti, così migliorando l'assistenza e la presa in carico di pazienti affetti dall'infezione.







"Siamo orgogliosi di annunciare lo sviluppo di questa soluzione innovativa per la diagnosi dell'Epatite Virale Delta, a conferma della continua capacità di DiaSorin di accrescere la propria offerta di test di specialità - ha commentato il CEO Carlo Rosa - Confidiamo che il nostro nuovo test possa avere un ruolo rilevante in ambito clinico, contribuendo a contrastare le complicanze più gravi dell'Epatite Delta".

