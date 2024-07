Niente rimbalzo per Wall Street in una seduta volatile

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

telecomunicazioni

informatica

utilities

IBM

Salesforce

Caterpillar

Boeing

Honeywell International

Microsoft

Intel

Dow

Atlassian

Old Dominion Freight Line

MongoDB

Gilead Sciences

Lululemon Athletica

Warner Bros Discovery

Honeywell International

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -. Guadagno frazionale suldello 0,20%, mentre, al contrario, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 5.399 punti (-0,51%). Negativo il(-1,06%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,68%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,47%) e(+0,76%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,86%),(-1,14%) e(-0,88%).Al top tra i(+4,39%),(+2,76%),(+2,51%) e(+2,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,45%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,89%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+6,34%),(+5,69%),(+4,79%) e(+4,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,67 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,24%.Sensibili perdite per, in calo del 4,36%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 66 punti; preced. 68,2 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 7,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 100,4 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,74 Mln barili).