DiaSorin ottiene approvazione "de-novo" da FDA per kit Direct Simplexa C. auris

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, hada parte della Food and Drug Administration () statunitense per ilindicato per la diagnosi su pazienti con un sospetto di colonizzazione da Candida auris.Il test, che applica la tecnica di reazione a catena della polimerasi in tempo reale (RT-PCR), viene utilizzato per la rilevazione qualitativa diretta in vitro del DNA della C. auris da tampone ascellare/inguinale di pazienti con un sospetto di colonizzazione ed è in grado di identificare i sei gruppi di C. auris circolanti a livello globale. Simplexa C. auris è eseguibile sulla, l'analizzatore Diasorin di semplice utilizzo, rapido e in grado di offrire risultati in meno di due ore."Il lancio di questo nuovo test di diagnostica molecolaredi Specialisti della diagnostica ed il nostro continuo impegno nel fornire ai laboratori soluzioni diagnostiche innovative per affrontare condizioni cliniche complesse, emergenti e sempre più rilevanti", ha commentato il