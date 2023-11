Ebury, mandato a Perella Weinberg per IPO entro il 2025

Santander

(Teleborsa) -, una delle più grandi società fintech a livello globale, hadi assisterla nel lancio di un'. Lo ha detto a Reuters il CEO Juan Lobato, spiegando che la società potrebbe attuare una raccolta di capitale prima di una IPO come opzione., questo è ben definito e si riflette nel nostro shareholding agreement - ha detto Lobato - Perella sta lavorando con noi per posizionare Ebury per l'IPO, e il suo mandato non riflette alcuna vendita di azioni da parte degli azionisti esistenti".Ebury è una delle principali società fintech specializzate ine offre soluzioni finanziarie rivolte principalmente alle PMI. Fondata a Londra nel 2009 dagli imprenditori spagnoli Juan Lobato e Salvador García, l'azienda ha ampliato la sua presenza sul mercato globale fino a raggiungere una rete di 38 uffici in 25 paesi e oltre 1.300 dipendenti. Ogni anno il volume delle operazioni transate da Ebury è di circa 21 miliardi di dollari.Ebury èdal colosso bancario spagnolo, che lo scorso anno ha aumentato la sua partecipazione nella società a circa il 67% nell'ultimo round di finanziamento, che ha valutato l'azienda circa 900 milioni di sterline.