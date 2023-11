Facile.it: al via il primo evento "La bolletta spiegata facile"

(Teleborsa) - Prende il via da Roma l’iniziativa "", promossa da, presidente di Consumerismo No Profit e volto noto delle principali trasmissioni televisive a difesa dei consumatori. L’obiettivo, per chi parteciperà all'incontro, è quello di, aiutandoli al contempo ad analizzare costi e consumi e a capire come risparmiare. L’evento, gratuito ma con disponibilità di posti limitata, si terrà sabato 11 novembre dalle ore 11.00 alle 13.00presso il Facile.it Store di via Tiburtina (Via Tiburtina, 542).Un evento che arriva in concomitanza con l'avvicinarsi dell'inverno e che vede un aumento del prezzo dell’energia. Secondo l’ultimo aggiornamento Arera - si legge nella nota -, le tariffe nel mercato tutelato sono salite del 18,6% per l’elettricità (quarto trimestre 2023) e del 12% per il gas (ottobre 2023), ma le tensioni a livello internazionale e l’aumento dei consumi tipico dei mesi invernali potrebbero contribuire a far crescere ulteriormente i costi. In aggiunta, nel 2024 dovrebbe scattare, salvo ulteriori rinvii, la fine del mercato tutelato, con 7 milioni di italiani per il gas e 5 milioni per l’energia elettrica che dovranno passare al mercato libero."Se non si hanno strumenti adeguati, a partire dalla capacità di leggere e capire le proprie bollette, scegliere il fornitore adatto diventa difficile", spiega, Managing Director Facile.it Store. "Non solo si rischia di sbagliare spendendo più del necessario, ma ci si espone anche al rischio truffe".Truffe che, come emerso da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e lanciata in occasione della presentazione del progetto "Stop alle truffe","Le bollette sono ormai un incubo per molte famiglie. In 20 anni siamo passati da un periodo relativamente calmo con prezzi bassi e stabili, ad un vero e proprio dramma per far quadrare i conti., spiega. "Non dobbiamo concentrarci solo su quanto si paga, ma dobbiamo comprendere cosa paghiamo e quali sono le informazioni essenziali in bolletta. Bisogna acquisire queste competenze ed è per ciò che insieme a Facile.it abbiamo deciso di rivolgerci ai consumatori, fornendo loro gli strumenti per evitare di rimanere truffati o di sottoscrivere un contratto troppo oneroso".