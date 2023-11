Generali: attivato un piano di interventi per le comunità colpite dall'alluvione in Toscana

Generali

(Teleborsa) -intervengono a sostegno di clienti e agenti colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato la Toscana. Lo specifico modello di intervento "",Italia interviene direttamente sul posto con la presenza di personale qualificato della Compagnia e poi contattando periti, fiduciari e tecnici per un primo accertamento dei danni della zona colpita. Successivamente, lavorando a stretto contatto con gli agenti del territorio, il Team offre assistenza ai clienti e coordina le operazioni diintervento.: sospensione della polizza, cessazione del rischio in caso di distruzione del veicolo, proroghe e dilazioni del pagamento dei premi.: sospensione del pagamento dei premi e della garanzia, restituzionein via eccezionale delle rate dei premi assicurativi versati e non goduti, proroghe a 60 giorni dei termini dipagamento dei premi, sospensione delle attività di pruning fino al 31 dicembre 2023.: dilazione di pagamento di 3 mesi senza applicazione di interessi, riattivazioni dipolizza fino al 3 gennaio 2024 senza l’applicazione di interessi, frazionamento del pagamento premi conazzeramento degli interessi, prestiti speciali., le agenzie operanti nei comuni interessati potranno dilazionare di una settimana itempi del pagamento dei premi.Per una celere gestione dei sinistri sono stati attivati sin da subito gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi catastrofali "Generali Qui per voi". Inoltre, sono state allertate la rete dei periti fiduciari e quella dei risanatori per la gestione tempestiva dei danni.