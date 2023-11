Giglio.com, nuova linea di business con lancio dell'area Lifestyle

Giglio.com

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, haSulla suac'è quindi unadedicata all'home decor e al tempo libero dove i propri clienti internazionali - oltre 145.000 al termine del primo semestre - potranno trovare: complementi d'arredo, articoli per la mise en place, accessori high-tech, tessili, libri e riviste per il tempo libero."Malgrado il momento così difficile che sta vivendo la industry intera, siamo orgogliosi di continuare a crescere e realizzare nuovi progetti, mantenendo altresì ferma la rotta del nostro, come peraltro confermato anche dagli eccellenti risultati del primo semestre di quest'anno", ha commentato l'"La diversificazione verso l'home decor è frutto di un'attenta analisi di mercato che ha rilevato come la moda, l'home decor e il design abbianoche si rivolgono ad una tipologia di clientela ben definita", ha aggiunto.