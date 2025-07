Moda, Pignatelli entra nel lifestyle con "Omnia"

(Teleborsa) -amplia la propria proposta conche segna il ritorno del brand nel segmento informale. Il progetto – spiega Pignatelli in una nota – si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato dalla Maison, che ha recentemente intrapreso un rebranding volto a consolidare il posizionamento in Italia e all'estero.Rivolta a una, "Omnia – si legge nella nota – nasce per rispondere alle esigenze di una generazione attenta al design e alla versatilità del prodotto. L'ispirazione arriva dall'universo delle celebrities e dal loro stile off-duty, oggi punto di riferimento per un'estetica urbana, inclusiva e contemporanea".Lasi distingue per un approccio minimal e funzionale, con proporzioni rilassate e volumi over. I capi iconici della Maison, come capispalla e pantaloni, vengono reinterpretati in chiave casual attraverso nuovi tessuti e lavorazioni, mantenendo la riconoscibilità del marchio nei dettagli e nelle personalizzazioni.Sviluppata sotto la"la linea – conclude la nota – conferma i valori fondanti dell'azienda – qualità, artigianalità e Made in Italy – con una visione proiettata verso il futuro e orientata a un mercato internazionale".