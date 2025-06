Xenia, firmato contratto di locazione del nuovo Phi Hotels Apartment Bergamo

Xenia Hôtellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha sottoscritto un contratto di locazione di durata pari aper unacon denominazione, in Nembro (BG), in prossimità del proprio albergo Phi Hotel Piajo.La struttura è costituita da 15 Appartamenti bilocali con ampi spazi interni ed esterni, a pochi minuti dall’, dall’importante area industriale di Bergamo e dalle principali vie di comunicazione. L’Aparthotel, dotato di domotica innovativa e di sistemi di automazione di ultima generazione, completa l’offerta Phi Hotels sul territorio con un prodotto nuovo e di standard elevato. Phi Hotels Apartment Bergamo sarà operativo dal prossimoLa locazione prevede un importo complessivo, per l’intera durata, pari a circa, in linea con le condizioni di mercato per strutture similari nell’area geografica di riferimento."Con la nuova operazione del Phi Hotels Apartment Bergamo, in un’area molto dinamica e a pochi minuti dal nostro Phi Hotel Piajo, possiamo rafforzare e differenziare la nostra proposta sul territorio e, soprattutto, riusciremo a intercettare meglio segmenti di business diversi sfruttando importanti economie di scala e commerciali", ha dichiarato, amministratore delegato della Società.