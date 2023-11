Intesa è la "top pick in Italy" per BofA: i 5 motivi per il Buy

Bank of America

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli analisti di(BofA) hanno alzato a(dai precedenti 3,90 euro) ilsu, confermando la" e chiamando la banca "". Il broker ha evidenziato cinque ragioni per comprare il titolo.In primis, le: il mercato continua a sottovalutare la leva finanziaria del franchising di depositi di Intesa, con la banca che trattiene una grossa quota, circa il 60%, di depositi al dettaglio retail e a bassa remunerazione.In secondo luogo, isaranno undal 2024: non viene visto alcun picco per Intesa, nemmeno con l'Euribor destinato a scendere, e quindi il NII continuerà a crescere nel 2024-25.Un altro aspetto è la: con la fine dei rialzi dei tassi, i redditi non da interessi (gestione patrimoniale, assicurazioni e private banking) acquisiranno più valore, anche considerando che Intesa non ha ceduto product factories come altri istituti.Inoltre, gli analisti sottolineano laprevista per la fine dell'anno e più avanti: per quest'anno prevedonospeciale per 1,5 miliardi di euro e altrettanto nel 2024, on top del payout ordinario al 70%. Lo yield totale di Intesa si attesterà a un livello superiore al 15% annuo nel 2023-25, uno dei più alti a livello di settore.Infine, Intesa hadi circa il 20% da inizio anno, anche se la banca guidata da Carlo Messina offre "la migliore combinazione di NII carr dal suo replicating portfolio, resilienza del beta dei depositi e crescita del reddito non da interessi". Questo mentre è destinata a restituire agli azionisti più del 45% della sua capitalizzazione di mercato nel 2023-25.