Petrolio in recupero con conferma tagli volontari Arabia e Russia

Brent

Light Crude

(Teleborsa) -sulle principali piazze di scambio, di rifletto alla conferma dellagiunte lo scorso weekend, i due maggiori contributo del cartello. Il prezzo dlal barile all'IPE di Londra, in vantaggio dell'1,5%, mentre il future sul, la qualità di greggio nordamericana, viene trattato a, in rialzo dell'1,52%.Il petrolio aveva toccato il, vicinissimo alla soglia psicologica die 100 dollari, di riflesso all'avvio della guerra in Israele, per poi indebolirsi di nuovo ed attestarsi sugli 85 dolllari, sulle preoccupazioni per la crescita economica e la domanda., primo esportatore mondiale di petrolio,di produzione di. Lo ha precisato un portavoce del Ministro dell'energia saudita con una nota, ribadendo che a fine anno la produzione di greggio dell'Arabia sarà di 9 milioni di barili al giorno."Questo ulteriore taglio volontariocon l'obiettivo dipetroliferi", ha affermato la fonte nella nota."Il nuovo taglio sarà rivisto il mese prossimo per prendere in considerazione la sua estensione, l'approfondimento o l'aumento della produzione" - ha ricordato la fonte - e "va ad aggiungersi al taglio volontario precedentemente annunciato da aprile 2023 fino alla fine di dicembre 2024", andando a "rafforzare gli sforzi precauzionali compiuti dall'OPEC Plus per sostenere la stabilità e l’equilibrio dei mercati petroliferi".con una nota ufficiale la, che in questo caso ammontano a, ma sulle decisioni c'è anche la complicata questione delle sanzioni imposte dall'Occidente, che di fatto ne limitano l'export.