Banca Popolare Sondrio, utile 9 mesi positivo per 348,6 milioni

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un, che riflette il forte incremento deicaratteristica che si attestano aIlfa segnare une leunIl risultato beneficia anche delper 84,2 milioni, mentre sconta unattestatisi a 421,8 milioni.“Nei primi nove mesi dell’anno siamo stati in grado di ottenere risultati estremamente positivi, con un utile netto di Gruppo che supera i 348 milioni di euro. Siamo 'una banca che fa banca', vicina alla clientela, con un modello di business rafforzato negli anni che ci permette di navigare con successo nell’attuale contesto di tassi di interesse, offrendo servizi diversificati e di qualità che soddisfano i nostri clienti, famiglie e imprese, per affrontare le diverse fasi del ciclo economico, sempre in un’ottica di crescita, ma con fondamentali solidi", commenta, Consigliere delegato e Direttore generale di Banca Popolare di Sondrio.si mantengono, con un significativo buffer rispetto ai requisiti regolamentari. Nella versione phased-in, iled ilratio si posizionano%, mentre ilrisulta pari alIn versione fully loaded i coefficienti segnano rispettivamente 16,2% e 18,7%., come sintetizzato dal NPL ratio lordo,Tenendo conto delle coperture particolarmente elevate, l’incidenza delle esposizioni deteriorate nette si attesta all’1,7%. Resta forte l’impegno della Banca nel processo di derisking, con l’obiettivo di raggiungere sin da quest’anno i target di Piano al 2025.