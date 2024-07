TWFG punta a raccogliere fino a 176 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - The Woodlands Financial Group (), broker assicurativo sostenuto dal riassicuratore RenaissanceRe, ha annunciato l'offerta di 11.000.000 azioni ordinarie in un'offerta pubblica inizialecon il simbolo "TWFG". Ilsarà compreso tra 14,00 e 16,00 dollari per azione, per una raccolta massima di 176 milioni di dollari. La società ha concesso ai sottoscrittori l'opzione di acquistare fino a ulteriori 1.650.000 azioni per l'over-allotment.TWFG, che ha sede in Texas e collabora con oltre 300 compagnie assicurative, per i tre mesi terminati il ??31 marzo 2024 e 2023 e gli anni terminati il ??31 dicembre 2023 e 2022 ha generatopari rispettivamente a 46,3 milioni di dollari e 39,9 milioni di dollari e 172,9 milioni di dollari e 153,9 milioni di dollari, con una crescita trimestre su trimestre del 16,2% e una crescita anno su anno del 12,4%Per i tre mesi terminati il ??31 marzo 2024, ha generato 6,6 milioni di dollari di, 5,2 milioni di dollari di utile netto rettificato e 9,0 milioni di dollari di. Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, abbiamo generato 26,1 milioni di dollari di utile netto, 25,5 milioni di dollari di utile netto rettificato e 31,3 milioni di dollari di EBITDA rettificato.