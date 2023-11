TMP Group, commessa per 410 mila euro nel settore automotive

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha sottoscritto un(di cui l'80% del compenso sarà fatturato nel corso dell'esercizio 2023) che prevede che TMP curi l'intero progetto comunicativo di un roadshow, in anteprima nazionale per l'Italia, dedicato al lancio sul mercato domestico di una nuova auto ibrida.Per la società si tratta di un', un mercato nel quale TMP Group vuole apportare nuove e tecnologiche soluzioni di comunicazione all'avanguardia, si legge in una nota."Si tratta deldella nostra Società, un fatto che sottolinea la nostra costante crescita e la fiducia che i clienti ripongono in noi - ha commentato l'- Proprio per questo siamo entusiasti di essere stati selezionati per il lancio di questa nuova auto ibrida quale prodotto innovativo sul mercato".