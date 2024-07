EGM, turnover in leggera ripresa nel primo semestre. Market cap stabile a 8 miliardi

Espe

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2024, ladi mercato totale di(EGM) era di 8,0 miliardi di euro, composta da 206 società, 13 delle quali nel segmento Professionale di Euronext Growth Milan. Lo afferma CFO SIM nel consueto report sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.In termini di numero di aziende, isono Consumer Discretionary (26%), Industrials (24%) e Technology (16%). In termini di capitalizzazione, i settori principali sono Industrials (29%), Consumer Discretionary (19%) e Technology (17%).Ladi Euronext Growth Milan è "": la capitalizzazione media e mediana è rispettivamente di 39,5 milioni di euro e 22,7 milioni di euro. Quasi l'80% delle aziende ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di euro e solo il 5% vale più di 150 milioni di euro.Nei primi sei mesi sono state quotate, di cui 3 nel Segmento Professionale, raccogliendo 80,8 milioni di euro, con una dimensione media delle operazioni di 10,1 milioni di euro (la mediana è di 2,7 milioni di euro) e una capitalizzazione di mercato media in IPO di 55,2 milioni di euro (mediana di 20,2 milioni di euro).Allargando lo sguardo, lesu Euronext Growth Milan hanno raccolto in media 8,2 milioni di euro (la mediana è di 5 milioni di euro): in particolare, il 50% ha raccolto meno di 5 milioni di euro e solo il 10% ha raccolto oltre 20 milioni di euro in IPO.Nel primo semestre ci sono stati anche 2a EGM da EGM PRO (Kruso Capital e Yolo Group), mentre ci sono stati 5: Softec (su richiesta della società), Renergetica (OPA), Industrial Stars of Italy 4 (emittente non adempiente), Digital Magics (fusione con LVenture), Jonix (su richiesta della società).A partire dal, Euronext Growth Milan ha registrato undi mercato cumulata, principalmente a causa dell'uplisting di Comer Industries su Euronext Milan nel mese di luglio, insieme a 11 delisting.Nel primo semestre del 2024, la capitalizzazione di mercato cumulata si è attestata stabilmente intorno agli 8 miliardi di euro, come conseguenza di un andamento sostanzialmente stabile, di 8 IPO e 5 delisting. L'indice FTSE Italia Growth ha registrato unamentre quella da 1 anno è stata del -10,6%nel primo semestre del 2024 sono stati+230%,+182,9% e+100,0%. Irisultati sono stati-67,8%,-67,6% e-61,4%.Osservando la performance dei, nel primo semestre del 2024 le Utilities hanno ottenuto i risultati migliori (+18,7%), seguiti da Energy (+5,6%) e Health Care (+5,0%). Tutti gli altri comparti hanno registrato performance negative, con il Real Estate (-20,5%) che ha registrato la performance peggioreNel 2023, ladel mercato azionario è diminuita drasticamente, in particolare per quanto riguarda le medio-piccole capitalizzazioni, sulla scia dellarispetto a quello azionario a causa dei tassi di interesse più elevati rispetto agli anni precedenti. Il volume degli scambi di Euronext Growth Milano e Euronext Milan - STAR è diminuito di quasi il 50% e 30%, rispettivamente.Nel primo semestre del 2024, ilper raggiungere un picco di 250 milioni di euro a gennaio, con un turnover medio per azienda di 1,2 milioni di euro, seguito da un leggero calo nei mesi successivi e un rimbalzo a maggio, soprattutto grazie all'IPO diLarappresenta il rapporto tra il valore totale scambiato delle azioni di una società e il suo valore di mercato. Nel semestre, la turnover velocity calcolata mensilmente è rimasta sempre superiore al 2% (in media 2,6%), mostrando un lieve aumento rispetto al primo semestre del 2023 (in media 2,2%). Per quanto riguarda la turnover velocity cumulata, alla fine di giugno 2024 ha raggiunto il 15,3%, rispetto al 12,9% del giugno 2023.