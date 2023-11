ASTM, Standard Ethics alza rating ESG a a "EE+"

(Teleborsa) -ha alzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di, holding attiva nei settori della gestione di reti autostradali e delle grandi opere infrastrutturali,. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Successivamente alavvenuto nel 2021, la società haverso le tematiche ESG e l'impianto di governance della Sostenibilità raggiunto durante la quotazione.L'espansione internazionale del Gruppo, soprattutto verso Brasile e Nord America, avviene mantenendo salda la strategia di Sostenibilità, a conferma della scelta di. ASTM ha adottato nel corso del 2023 nuovi obiettivi in campo ambientale e ha implementato diverse iniziative in ambito sociale. Oltre alla rendicontazione extra-finanziaria, allineata alle migliori pratiche, l'impegno sui temi ESG è confermato dal costante allineamento alle indicazioni di Onu, Ocse e Unione Europea.