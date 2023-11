Banca Ifis: gli analisti premiano i conti dei primi 9 mesi 2023

Banca Ifis

(Teleborsa) - Dopo la presentazione di ieri che ha visto(+18,2%) e deliberare sulla distribuzione di undi 63 milioni di euro (per azione in circolazione), i risultati dei primi nove mesi dell’anno della Banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio vengonosegnala risultaticon un giudizio sul titolo die il target a 18,70 euro. Perla Banca veneta è "nonostante un rallentamento dello scenario macro economico", evidenziando che il controllo dei costi portato avanti viene traslato verso un miglioramento degli utili. Infine, giudizio positivo anche dache conferma ilsul titolo portando il target price a 20,60 euro per azione.il titolo di Banca Ifis ècon un incremento di 8 punti percentuali solo nell’ultimo mese. Banca Ifis ha recentemente perfezionatodal Gruppo Mediobanca, un’operazione che ne ha consolidato il posizionamento come operatore di riferimento nel mercato dei crediti deteriorati nel segmento small tickets unsecured.