Banca Ifis, Geertman: risultati positivi riflettono rafforzamento del posizionamento

Banca Ifis

(Teleborsa) - "I risultati dei primi tre mesi del 2025 riflettono gliintrapreso negli ultimi anni. Un percorso che, anche grazie alla qualità delle nostre persone, ci ha permesso di consolidare il nostro posizionamento nel segmento specialty finance e, al contempo, di mettere le basi per la nostra crescita futura". Lo ha affermatodi, commentando i risultati del primo trimestre 2025 "L'utile netto del primo trimestre 2025 cresce a 47,3 milioni di euro e conferma la forza delle componenti core del modello di business della banca, anche in presenza di un contesto volatile sui mercati finanziari e meno generoso per il settore bancario a causa della riduzione dei tassi di interesse - ha aggiunto - Il risultato è stato ottenuto grazie alla nostra, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto e offrendo una attraente remunerazione ai nostri azionisti. A ciò si aggiunge la nostra solida posizione patrimoniale, rappresentata anche dal livello di capitale regolamentare CET1 pari al 16,6%, superiore ai limiti regolamentari del 9%"."Banca Ifisin cui sarà in grado di beneficiare del percorso impostato in questi ultimi anni: i progetti di digitalizzazione, efficientamento e contenimento del rischio completati nel Piano Industriale 2022-2024, stanno, infatti, portando vantaggi tangibili sul fronte della redditività", ha concluso Geertman.