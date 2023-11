EdiliziAcrobatica, ValueTrack conferma fair value e apprezza resilienza business

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, dopo che la società ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con ricavi prodotti consolidati pari a 118 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente."Ricordiamo che i risultati dei 9M22 erano ancora influenzati dallo sconto in fattura sugli interventi di agevolazione fiscale, pertanto i dati dei 9M23 sono", scrivono gli analisti.ValueTrack evidenzia che EdiliziAcrobatica: (i) acquisire molti più ordini a/a (+53%); (ii) assicurarsi un'enorme base di clienti (+78% a/a); (iii) ampliare il numero di filiali gestite direttamente; ( iv) incrementare di 1/3 il numero dei dipendenti; (v) promuovere l'innovazione commerciale (partnership con Banca Sella), l'internazionalizzazione (acquisizione del 51% di Enigma Capital) e la diversificazione (Energy Acrobatica per sfruttare le opportunità derivanti dalla Performance Energetica degli Edifici direttiva).Gli analisti hanno quindi, che per il 2025 prevedono un VoP a 198,3 milioni di euro (14% CAGR22-25), un EBITDA a 35,1 milioni di euro (EBITDA Margin al 18%) e un debito netto a 18,5 milioni di euro, dopo 17,4 milioni di euro di dividendi cumulati.