Il Premio Internazionale Menarini Fair Play torna a illuminare le legende dello sport

(Teleborsa) - La 29^ edizione del, l'appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto, si prepara a infiammare di nuovo gli spettatori con unL'edizione 2025, che rinnova la partnership con Sky TG24 per seguire momento per momento le fasi più importanti del Premio, a partire dalla cena di gala di mercoledìcon la. Il giorno successivo,, nello splendido panorama di Piazzale Michelangelo a Firenze, si darà il benvenuto alle, che riceveranno l’abbraccio del pubblico nel, dove si terrà la cerimonia diAnche quest’anno la manifestazione vedrà protagonist, pronti a diventare, per dare un significato ai valori della correttezza e del gioco pulito nello sport e nella vita.si conoscerannodurante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, in programma a Roma presso il. In quest’occasione sarà dato spazio anche adi fair play che riguardano le nuove generazioni, con l’assegnazione delè in calendario il, il riconoscimento istituito in collaborazione con il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e con il CONI Toscana, dedicato agli sportivi in grado di conquistare grandi soddisfazioni sia nelle competizioni agonistiche che a scuola o all'università. Il Premio sarà consegnato durante la conferenza stampa di Firenze a, sede della Regione Toscana."Stiamo limando gli ultimi dettagli di una 29° edizione avvincente e ricca di ospiti fantastici – dichiarano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Più andiamo avanti, più ci appassioniamo a questo percorso, che viviamo con lo stesso entusiasmo del primo giorno, impazienti di ritrovare il pubblico del Fair Play Menarini e condividere insieme la magia dello sport".