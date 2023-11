Pagamenti elettronici: carte, bonifici e addebiti diretti i più usati

(Teleborsa) - Il numero totale dinella seconda metà del 2022rispetto al semestre precedente, per unin aumento del 2,8% aE' quanto emerge dalla, che ha pubblicato oggi le statistiche sui pagamenti non contanti per la prima e la seconda metà del 2022. che comprendono indicatori sull'accesso e sull'utilizzo dei servizi di pagamento, delle carte e dei terminali di pagamento da parte del pubblico, nonché i volumi delle transazioni.

I pagamenti con carta hanno rappresentato il 54% del numero totale di pagamenti non in contanti, i bonifici il 20%, gli addebiti diretti il ??16% ed i pagamenti con moneta elettronica il 7%. Il restante 2% comprende assegni, rimesse di denaro e altri servizi di pagamento.

Il numero diè aumentato del 3,8% a, raggiungendo una media didell'area euro, con un valore medio di circaSono circadai sistemi di pagamento al dettaglio nell’Area Euro, per un valore diPer quanto concerne isi sono registratea rispetto al 2021, mentre il loroè aumentato del 17,5% a. Le quote individuali di pagamenti con carta, bonifici, addebiti diretti, pagamenti con moneta elettronica e gli altri servizi di pagamento (assegni, rimesse di denaro e altri servizi di pagamento) sono sostanzialmente in linea con quelli osservati per la seconda metà dell'anno.Il numero dei pagamenti effettuati conè aumentato del 13,5% a 35,8 miliardi, per un, in aumento del 14,3%, e riflette un valore medio di circa. La ripartizione tra transazioni remote (17%) e non remote (83%) corrisponde in valore ad una percentuale e compresa tra il 25% e il 75%.Il numero dieffettuati presso un terminale fisico di trasferimento di fondi elettronico (POS)a 19,3 miliardi per un, in aumento del 20%. A livello nazionale, ilha registrato lain percentuale sul numero totale di pagamenti non in contanti, pari a circa il 75%.Il numero deiè aumentato del 5,1% a 13,4 miliardi, corrispondente ad undi euro. Poiché i pagamenti di valore più elevato vengono solitamente effettuati tramite bonifico, i bonificidei pagamenti non in contanti. L’importanza relativa del numero diha continuato ad aumentare, con un rapporto tra transazioni disposte elettronicamente eattorno a, mentre in termini di valore il rapporto era di circa 12 a 1. A livello nazionale, laha registrato la quota maggiore di bonifici in percentuale sul numero totale di pagamenti non in contanti nella seconda metà del 2022, pari a circa il 37%.Il numero diinfine è aumentato dello 0,8% a 10,7 miliardi rispetto al semestre precedente, per un. Sul totale degli addebiti diretti, quelli con mandato elettronico rappresentano il 13%, quelli con consenso dato in altre forme l'87%, mentre in valore la ripartizione va dal 18% all'82%. A livello nazionale, nella seconda metà del 2022, laha registrato lain percentuale sul numero totale di pagamenti non in contanti, pari a circa il 36%.