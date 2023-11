D-Orbit, lanciata con successo la dodicesima missione commerciale

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore della logistica spaziale e del trasporto orbitale, ha, denominata Cosmic Wander, utilizzando il suo innovativo veicolo di trasporto orbitale (Orbital Transfer Vehicle, OTV) ION Satellite Carrier (ION).Cosmic Wander - si legge in una nota - è decollata dallo Space Launch Complex 4 (SLC- 4) della. ION Satellite Carrier è stato poi rilasciato in un’orbita eliosincrona, ad un’altitudine di 525 Km. ION Satellite Carrier è in grado di posizionare i satelliti individualmente in slot orbitali specifici, e può ospitare svariati payload di terze parti."Continuando ad ottimizzare i nostri processi di preparazione al lancio ed integrazione, stiamo definendo un nuovo standard di efficienza ed affidabilità nell'industria spaziale - ha commentato, cofondatore e direttore commerciale - Il nostro obiettivo è rendere lo spazio più accessibile e versatile per tutti, dalle startup alle imprese spaziali consolidate, ed il successo di questo nuovo lancio è una testimonianza di quella visione".Dalla sua prima missione commerciale nel settembre 2020, D-Orbit ha completato con successo 11 missioni. Lacommerciale di trasporto orbitale di D-Orbit verrà lanciata