ClubDeal chiude 2023 con EBITDA positivo. Chiarello presidente di ClubDealFiduciaria

(Teleborsa) -, società attiva nel campo delle piattaforme digitali per gli investimenti in private assets, ha chiuso ilcon un aumento deidel 150% a 646.229 euro e con unpositivo di 31.218 euro. Questi risultati riflettono la crescente fiducia del mercato verso le soluzioni innovative offerte dalla piattaforma, si legge in una nota.Leche hanno contribuito a questo successo includono progetti in settori all'avanguardia quali la moda eco-sostenibile (Artknit Studios), la tecnologia blockchain (Bcode), l'industria spaziale (Spazio 2023, D-Orbit) e la robotica indossabile (Wearable Robotics).ha anche, già fondatore di ClubDeal Digital,. Chiarello raccoglie il testimone da Roberto Ferrari, che rimane socio e Presidente del Cda di ClubDeal, continuando a essere attivamente impegnato nel progetto di sviluppo della società. Anche per ClubDealFiduciaria il 2023 è stato caratterizzato da un'accelerazione della crescita: complessivamente, sono state gestite 25 operazioni di investimento per un totale di 750 partecipazioni, con l'apertura di 200 nuovi mandati.