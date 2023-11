F.I.L.A., utile primi 9 mesi sale a 45,1 milioni. Conferma guidance

F.I.L.A.

(Teleborsa) -archivia i primi mesi conpari a 614,2 milioni di Euro (595 milioni di Euro al 30 Settembre 2022, +3,2%, +6,7% al netto dell’effetto cambio). L' EBITDA normalizzato si attesta a 108 milioni di Euro (95,5 milioni di Euro al 30 Settembre 2022, +13,1%, +13,3% al netto dell’effetto cambio); margine sui ricavi al 17,6%.L'EBIT normalizzato è di 85,2 milioni di Euro (71,8 milioni di Euro al 30 Settembre 2022, +18,7%), mentre il Risultato della Gestione Finanziaria normalizzata è pari a -23,4milioni di Euro (-16,4milioni di Euro al 30 Settembre 2022, +42,3%).: 45,1milioni di Euro (43,0milioni di Euro al 30 Settembre 2022, +4,9%).normalizzato: -365,1milioni di Euro (escluso IFRS16 e Mark to Market Hedging); -349,8milioni di Euro al 31 Dicembre 2022.L’attuale quadro macroeconomico e sociale conferma che l’intero esercizio 2023 sarà influenzato da uno scenario ancora complesso, sebbene non condizionato da tensioni inflazionistiche sui costi delle materie prime e dei trasporti. In tale scenario, il Gruppo F.I.L.A. "conferma la resilienza del proprio settore ad eccezione del mercato Europeo, che risulta essere fortemente influenzato dall’alto costo deldenaro che ha quindi generato importanti effetti di “de-stocking”. Nonostante la complessità della situazione, gli aumenti di prezzo applicati ad inizio 2023 che stanno contribuendo al recupero della marginalità, supportata anche dal buon andamento del mercato del Nord America e la generazione di cassa in linea con le aspettative, portano aal mercato".